Avião bimotor cai dentro de supermercado e mata três pessoas

De acordo com dados do voo, a aeronave caiu cerca de 10 km antes do local de pouso. (Reprodução/Redes Sociais)

Pelo menos quatro pessoas que estavam dentro da loja também ficaram feridas

Um avião bimotor caiu dentro de um supermercado, no México, na tarde desta terça-feira (28). A aeronave transportava quatro tripulantes. Três deles morreram e um quarto ficou ferido. (As informações são do portal Metrópoles).

De acordo com o jornal mexicano Excélsior, pelo menos quatro pessoas que estavam dentro do supermercado durante o impacto também ficaram feridas.

Testemunhas próximas ao local do acidente disseram às autoridades que quando olharam para o avião no céu, perceberam que algo de errado estava acontecendo com a aeronave, pois ela demonstrava certa instabilidade e dificuldades para permanecer no ar. Algumas pessoas também afirmaram terem visto fumaça saindo de um dos motores. As investigações estão apurando se a intenção do piloto era fazer um pouso de emergência.

O avião bimotor era um BE9L (Beechcraft King Air 90) e estava operando em um voo doméstico entre Acapulco e Cuernavaca, no Estado de Puebla, no centro-sul do país. De acordo com dados do voo, a aeronave caiu cerca de 10 km antes do local de pouso.

