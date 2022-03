PRF prende condutor por apropriação indébita na BR-230, em Itaituba – PA

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Ao ser abordado, o condutor não apresentou nenhum documento comprovando legitimidade na propriedade ou do veículo. Assim, houve o encaminhamento do condutor e veículo à delegacia de Polícia Civil de Itaituba para realização dos procedimentos cabíveis.

Após consulta aos sistemas verificou-se que o veículo estava com registro ativo de apropriação indébita com data de 14/10/2021 na 1° Delegacia de Polícia Civil de Cuiabá, Mato Grosso.(Com informações da PRF).

