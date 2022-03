Avião boliviano cai próximo à fronteira de Brasil e Paraguai

O avião é encontrado em chamas em meio ao milharal | Foto:Reprodução

Imagens feitas por testemunhas, mostram o momento exato em que o avião é encontrado em chamas.

Um avião de matrícula boliviana caiu no último sábado, 5 de março, em uma plantação de milho no distrito de Mbaracayú, no Departamento do Alto Paraná, no Paraguai, que fica bem próximo ao Rio Paraná e à represa de Itaipu na fronteira com o Brasil, ao Norte de Foz do Iguaçu. (Com informações aeroin.net).

A aeronave, um monomotor de pequeno porte, teve a fuselagem completamente queimada em decorrência do incêndio que teve início após o acidente. Imagens feitas por testemunhas mostram o momento exato em que o avião é encontrado em chamas.

De acordo com a polícia local, os tripulantes fugiram ao serem resgatados por pessoas em uma caminhonete. A ocorrência foi registrada por volta da 06h15 do sábado, e o milharal fica localizado a cerca de 8 quilômetros da Rota 07 Py. (antiga Super Rodovia).

Ainda não há conhecimento de mais informações sobre qual teria sido o problema que levou à queda da aeronave e nem sobre a identidade ou o paradeiro dos tripulantes e das pessoas que os resgataram.

A polícia não descarta a hipótese de que o avião era utilizado para atos ilícitos entre a Bolívia e o Paraguai.

