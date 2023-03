Avião cai em cima de casa em Goiânia e dois morrem; veja quem são os outros ocupantes

Dois mortos em queda de avião em Goiânia eram empresários e irmãos -Avião cai em cima de casa em Goiânia e dois morrem, Goiás — Foto: José Washington/TV AnhangueraDois irmãos

morreram na queda do avião na Vila Mutirão 1, na tarde de quarta-feira em Goiânia. Leonardo Rodrigues da Rocha e Bruno Rodrigues da Rocha foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros, mas não resistiram aos ferimentos. Eles eram empresários em Taiobeiras, no norte de Minas Gerais, e donos da aeronave.

Leonardo Rodrigues da Rocha e Bruno Rodrigues da Rocha foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros, mas não resistiram aos ferimentos. Eles são empresários em Minas Gerais e donos da aeronave.

Além dos irmãos, mais quatro pessoas estavam no avião. Eles foram levados para o Hospital Estadual Governador Otávio Lage (Hugol). São dois homens e duas mulheres.

Veja os nomes dos seis tripulantes:

**Roberto Pereira Junior: piloto de avião, tem estado regular e respira espontaneamente;

**Indira Mendes Maia: tem estado regular e respira espontaneamente;

**Winnicius Duarth Alves Rodrigues: engenheiro civil, tem estado regular e respira espontaneamente;

**Priscila Fagundes Amaral; estado grave e respira com ajuda de aparelhos;

**Bruno Rodrigues da Rocha: empresário, de 38 anos (morreu no hospital);

**Leonardo Rodrigues da Rocha: empresário, de 43 anos (morreu no hospital).

Os bombeiros informaram que os tripulantes saíram de Taiobeiras, no norte de Minas Gerais, e voaram para Goiânia. Na casa onde a aeronave caiu estavam duas mulheres, que não tiveram ferimentos.

A Força Aérea Brasileira (FAB) informou que investigadores do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA) estão no local para fazer a Ação Inicial da ocorrência.

A Polícia Militar ajudou no socorro dos feridos. Segundo a corporação, a aeronave caiu em cima de um sobrado. Na parte de cima, é uma casa, e na parte de baixo funciona um mercado.

Na casa onde o avião caiu, o Corpo de Bombeiros montou uma estrutura para apoiar a aeronave (veja foto abaixo).

Veja os outros tripulantes

Priscila Fagundes Amaral foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e está internada no Hugol. Dentre os seis tripulantes que sobreviveram, ela é a que está em estado grave e respira com ajuda de aparelhos.

Indira Mendes Maia estava no avião que caiu em Goiânia. Ela sobreviveu e está internada no Hugol em estado regular e respira espontaneamente, segundo a unidade médica.

Winnicius Duarth Alves Rodrigues é engenheiro civil, trabalha na empresa dos irmãos Leonardo e Bruno Rodrigues, que morreram na queda do avião.

Ele está internado no Hugol em estado regular e respira espontaneamente.

