Pedágio na BR-163 terá aumento a partir de quarta-feira, no Mato Grosso

Reajuste de 18% nas tarifas eleva para R$ 60,30 o custo para percorrer todo trecho da concessão – (Foto: reprodução)

Hoje, para rodar de Sinop à Itiquira, pelos 850 km da BR-163 sob concessão da Nova Rota do Oeste, o motorista precisa desembolsar R$ 51,00 se estiver em um veículo de passeio, ou pagar esse valor por eixo do caminhão. A partir de amanhã, quarta-feira (6), o custo será de R$ 60,30.

O reajuste nas tarifas na ordem de 18,2% foi autorizado pela ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres). Setembro é mês base para revisão ordinária de valores. A majoração recompõe a perda de receita da Concessionária Nova Rota do Oeste em decorrência do congelamento da tarifa ao longo dos anos.

Das 9 praças de pedágio, o mais caro é entre Sinop e Sorriso. A tarifa atual, de R$ 8,20 por eixo sobe para R$ 9,40. Nas demais praças o acréscimo varia de R$ 0,90 a R$ 1,00.

A Nova Rota do Oeste afirma que mesmo com o reajuste, a tarifa segue entre as mais baixas do país por quilômetro rodado.

As tarifas ficaram congeladas desde 2017, uma vez que a concessionária não vinha realizando as obras previstas no contrato. Agora, com a troca de controle acionário e a retomada dos investimentos, a ANTT autorizou o reajuste.

A concessionária investe 45% do valor arrecadado com as tarifas em obras de manutenção, conservação e ampliação da capacidade da rodovia. Uma parcela de 40% da arrecadação é destinada ao custeio dos serviços operacionais, que compreendem desde o recolhimento de objetos na pista à prestação de socorro e resgate de vítimas de acidentes. São mais de 320 atendimentos registrados por dia.

Por fim, 15% servem ao pagamento de impostos diversos, entre eles, o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) repassado aos 19 municípios lindeiros à BR-163. Este ano, de 1º de janeiro a 31 de julho, a Nova Rota do Oeste fez o repasse de R$ 21,7 milhões às gestões municipais.

Confira a nova tabela de valores dos pedágios:

