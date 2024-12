Avião com mais de 60 pessoas cai no Cazaquistão; VÍDEO mostra momento da queda

Aeronave fabricada pela Embraer saiu de Baku, capital do Azerbaijão, e tinha a cidade de Grózni, na Rússia, como destino. De acordo com o vice-primeiro-ministro do Cazaquistão, 38 pessoas morreram.

Um avião da Azerbaijan Airlines com 67 pessoas a bordo caiu perto da cidade de Aktau, no Cazaquistão, na madrugada desta quarta-feira (25). A informação foi divulgada por agências de notícias russas, com base em informações do Ministério de Emergências do Cazaquistão, relatou a agência de notícias Reuters.

O avião foi fabricado pela Empresa Brasileira de Aeronáutica (Embraer). A queda foi registrada em vídeo. Assista acima.

➡️Do total de pessoas a bordo, 62 eram passageiros e cinco eram membros da tripulação. Entre eles, havia cidadãos do Azerbaijão, Cazaquistão, Rússia e Quirguistão, informou a agência de notícias russa Interfax.

➡️De acordo com o vice-primeiro-ministro do Cazaquistão, Bozymbaev, ao menos 38 pessoas morreram no acidente.

➡️Segundo a Reuters, há 29 sobreviventes. O número foi atualizado no início da tarde desta quarta por autoridades do Cazaquistão. Mais cedo, foi reportado que 32 pessoas haviam sobrevivido.

A aeronave havia saído de Baku, capital do Azerbaijão, e tinha como destino a cidade russa de Grózni, capital da Chechênia. A companhia aérea declarou que a aeronave Embraer 190, que realizava o voo J2-8243, foi forçada a realizar um pouso de emergência a aproximadamente 3 km da cidade cazaque de Aktau.

