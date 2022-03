Avião da FAB inicia viagem para resgatar brasileiros que estavam na Ucrânia

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

50 purificadores de água, de tecnologia e fabricação nacionais (com capacidade combinada para purificar cerca de 300 mil litros de água por dia); 50 kits voltaicos com painel solar para abastecer o equipamento de energia de forma autônoma; 10 toneladas de alimentos desidratados de alto teor nutritivo (400 mil refeições); 5 kits de medicamentos para emergências médicas, oriundos dos estoques públicos administrados pelo Ministério da Saúde, sem comprometer o abastecimento nacional.

Decolou, às 15h10 desta segunda-feira (7), o avião da Força Aérea Brasileira (FAB) que vai resgatar brasileiros que estavam na Ucrânia. A aeronave KC-390 saiu de Brasília com destino a Varsóvia, na Polônia e fará três escalas antes de chegar ao destino final: Recife, Cabo Verde (costa africana) e Lisboa (Portugal). (As informações são de Delis Ortiz e Mara Puljiz, TV Globo e g1 DF).

(Foto:Reprodução) – Aeronave KC-390 saiu de Brasília com destino a Varsóvia, na Polônia, com 16 tripulantes. Retorno está previsto para quinta-feira (10).

You May Also Like