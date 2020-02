Polícia Federal faz operação para recuperar obras de arte de instituições públicas

As obras, como livros raros, periódicos e fotografias, foram roubadas na década de 2000 (Foto:Divulgação)

Algumas das obras desviadas já foram recuperadas no exterior, em leilões e em coleções de instituições privadas brasileiras

A Polícia Federal cumpre mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro nesta quarta-feira (12) para recuperar obras de arte desviadas de instituições públicas e negociadas no mercado, informou a corporação.

Os policiais federais cumprem quatro mandados de busca e apreensão em endereços na zona sul e no centro do Rio de Janeiro ligados a receptadores da quadrilha.

As obras –como livros raros, periódicos e fotografias– foram roubadas, na década de 2000 de instituições públicas brasileiras, principalmente no Rio e em São Paulo.

Segundo a PF, as mercadorias desviadas eram negociadas com colecionadores e comerciantes de arte que agiam como “receptadores e traficantes de obras”.

“Para dar aparência lícita às obras furtadas e/ou roubadas, membros da quadrilha tramavam com os receptadores, e normalmente, colocavam as peças à venda em leilões no Brasil e no exterior”, informou a PF em nota.

Algumas das obras desviadas já foram recuperadas no exterior, em leilões e em coleções de instituições privadas brasileiras e a estimativa é que só em 2019 tenham sido recuperadas obras avaliadas em mais de 1 milhão de reais.

A operação desta quarta foi batizada de Dom Pedro 2º, patrono da história das artes no Brasil.

Por:Reuters

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...