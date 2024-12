Aeronave caiu em uma fazenda enquanto fazia um voo de teste em Xinguara, no sul do Pará. (Reprodução / @christianemanoel)

Agentes de segurança aguardam a perícia no local.

Um avião de pequeno porte caiu na manhã desta segunda-feira, 2, em Xinguara, no sul do Pará. O piloto morreu na hora. As informações são do 17º Batalhão da Polícia Militar do Pará (BPM), que atende a ocorrência. As informações preliminares dão conta de que a aeronave, um monomotor PT-VTO, seria de uso particular e estava fazendo um voo-teste para uma fazenda local chamada Primavera quando caiu em outra fazenda, chamada Nossa Sra. da Guia, na localidade conhecida como Xinguarinha, a 9km da cidade de Xinguara. A ocorrência foi registrada por volta de 11h45.

Havia apenas o piloto dentro da aeronave e sua identidade ainda não foi confirmada. Conforme detalha o tenente coronel Avis, do 17º BPM, os policiais militares e civis que estão no local não puderam se aproximar da aeronave devido a um vazamento de óleo. Eles aguardam reforços para darem continuidade no trabalho:

“A Polícia Civil foi acionada e os demais órgãos responsáveis pela perícia técnica, conforme regulamentação da Anac. O piloto veio a óbito no acidente, não sendo possível sua identificação”.

Avião de pequeno porte cai e piloto morre na hora em Xinguara, sul do Pará Leia mais: https://t.co/HsIMYtKYFc pic.twitter.com/p59T55woor — Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) December 2, 2024

A redação integrada de O Liberal apura mais informações.

