Corpo de paraense morto na guerra da Ucrânia está em campo minado

Foto: Reprodução | Tiago viajou por conta própria para a Ucrânia no fim de outubro, motivado pelo desejo de participar do conflito contra a Rússia. Sua família ainda busca entender como será possível realizar o translado do corpo para o Brasil

O corpo de Tiago Nunes, um jovem de 19 anos natural de Rurópolis, no Pará, que morreu como voluntário na guerra na Ucrânia, está em uma área minada, o que impossibilita o resgate imediato. A informação foi divulgada por sua prima, Beatriz Neto, ao portal UOL. Segundo ela, os companheiros de Tiago nas forças ucranianas aguardam o inverno rigoroso para tentar acessar o local com segurança.

Tiago viajou por conta própria para a Ucrânia no fim de outubro, motivado pelo desejo de participar do conflito contra a Rússia. Sua família ainda busca entender como será possível realizar o translado do corpo para o Brasil. O Itamaraty informou que não recebeu notificação oficial do governo ucraniano sobre o caso.

Moradores de Rurópolis organizaram uma carreata em homenagem ao jovem na última sexta-feira (29). A Prefeitura da cidade emitiu uma nota de pesar, destacando a perda trágica. Amigos e familiares descreveram Tiago como um jovem sonhador, determinado a fazer a diferença no mundo, embora muitos tivessem tentado dissuadi-lo da ideia de se alistar no conflito.

Nas redes sociais, mensagens de amigos destacaram a coragem e o caráter do jovem, enquanto em grupos pró-Rússia no Telegram foi sugerido que ele teria sido influenciado por propaganda que minimizava os riscos da guerra.

