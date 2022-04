Avião desaparecido há 8 meses é encontrado na Terra Yanomami, em Roraima

(Foto:Reprodução) – Estavam na aeronave o piloto Cristiano Nava da Encarnação, o mecânico de aeronaves Wallace Gabriel Lopes e o garimpeiro Antônio José Oliveira da Silva.

A aeronave e os corpos das três pessoas desaparecidas desde agosto do ano passado foram encontrados por indígenas, na Serra do Couto Magalhães, na região do Alto Mucajaí. A localidade é uma região de garimpo, situada na Terra Indígena Yanomami, em Roraima.

Estavam no avião o piloto Cristiano Nava da Encarnação, o mecânico de aeronaves Wallace Gabriel Lopes e o garimpeiro Antônio José Oliveira da Silva. (As informações são do Folha Web).

As informações sobre a localização da aeronave foram confirmadas pela irmã do piloto. “Infelizmente, não foi como gostaríamos, mas finalmente tivemos notícias”, disse à FolhaBV.

Vítimas estavam desaparecidas desde agosto passado (Foto: Montagem/Divulgação)

O Corpo de Bombeiros confirmou que recebeu, nas primeiras horas da manhã desta terça-feira (12), a informação de que o avião foi localizado. Disse, ainda, que as equipes da corporação trabalham no levantamento de informações sobre o ocorrido para planejar as ações de resposta.

Procurado, o Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos), por meio da Força Aérea Brasileira (FAB), ainda não comentou o assunto.

