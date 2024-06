Avião explode após colidir com outro durante show aéreo em Portugal; veja vídeo

Avião colidiu com outro durante show aéreo | Foto: Reprodução/Redes Sociais

Duas aeronaves de pequeno porte colidiram durante a realização de uma manobra no ar num show aéreo no sul de Portugal neste domingo. Segundo a Força Aérea, ao menos um dos pilotos morreu. As imagens mostram quando um dos aviões perde o controle e deixa a formação com as outras seis. Logo depois, ele arremete em direção ao conjunto e se choca contra o grupo.

“A Força Aérea lamenta informar que pelas 16h05 (15h05 GMT), no Show Aéreo de Beja, dois aviões foram vítimas de um acidente durante uma demonstração aérea”, disse a corporação em um comunicado.

A aeronave que tentava ascender perde o controle e cai no chão. No vídeo, ao longo do horizonte, é possível ver quando ela explode ao tocar o solo. De acordo com banco de dados de segurança de voo Aviation Safety Network consultado pela UK Express, o piloto da outra aeronave conseguiu pousar a alguma distância.

As aeronaves foram identificadas como dois Yakovlev Yak-52, modelos de treinamentos acrobáticos com design soviético. Ainda conforme a Força Aérea, serviços de emergência estiveram no local, e o Beja Air Show, evento em que os pilotos participavam, foi suspenso.

Fonte: O Globo e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 03/06/2024/12:35:29

