Tragédia: Oito crianças e um adulto perdem a vida após consumirem carne de tartaruga

(Foto: de Willi-van-de-Winkel por Pixabay)- Mais 78 pessoas precisaram de atendimento médico e estão internadas.

Oito crianças e um adulto perderam a vida depois de consumirem carne de tartaruga marinha na Ilha de Pemba, situada no arquipélago de Zanzibar, uma região semiautônoma da Tanzânia, localizada na África Oriental. As autoridades relataram que outras 78 pessoas foram internadas no hospital.

A carne das tartarugas marinhas é apreciada como uma delícia pela população de Zanzibar, apesar de ocasionalmente causar fatalidades devido ao quelonitoxismo, uma forma de intoxicação alimentar.

A mulher falecida na sexta-feira (8) era a mãe de uma das crianças que também perdeu a vida, de acordo com o médico Haji Bakari, do distrito de Mkoani. Ele informou que a carne da tartaruga foi consumida na terça-feira passada (5).

Bakari informou à The Associated Press que exames de laboratório confirmaram que todas as pessoas afetadas consumiram carne proveniente de tartaruga marinha.

As autoridades de Zanzibar despacharam uma equipe encarregada de gerenciamento de desastres, liderada por Hamza Hassan Juma, que fez um apelo às pessoas para que não consumam tartarugas marinhas.

Sete indivíduos, incluindo uma criança de três anos, perderam a vida em Pemba no mês de novembro de 2021 após o consumo de carne de tartaruga. Paralelamente, outras três pessoas foram internadas em um hospital.

