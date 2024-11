Avião militar do Paraguai sofre acidente em aeroporto da fronteira

(Foto: Gentileza/Dinac) – Militares que estavam na aeronave tiveram apenas ferimentos leves.

Aeronave pertencente à Força Aérea Paraguaia teve problemas ao pousar no Aeroporto Internacional Guaraní, em Minga Guazú.

Três militares sofreram ferimentos leves após uma situação envolvendo uma aeronave da Força Aérea do Paraguai, durante pouso no Aeroporto Internacional Guaraní, em Minga Guazú, região metropolitana de Ciudad del Este.

De acordo com os jornais ABC Color e Última Hora, o incidente ocorreu por volta das 23h desse domingo (17), com o trem de pouso dianteiro do monomotor Cessna T206H Turbo Stationair tendo apresentado problemas ao tocar no solo.

Ainda conforme os relatos repercutidos pela imprensa paraguaia, o piloto conseguiu contornar a adversidade e evitar um acidente mais grave. A aeronave foi desviada para fora da pista, onde permaneceu até a resolução do episódio.

Estavam a bordo o tenente Roberto Insaurralde, a tenente Nilsa Atumar e o sargento Domingo González, que embarcaram na cidade de Concepción, Região Centro-Norte do Paraguai. Os três foram levados a um hospital para exames complementares.

A investigação sobre o caso será conduzida pela Direção Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), que já realizou as primeiras diligências. O Aeroporto Internacional Guaraní fica a 26 quilômetros da Ponte da Amizade, fronteira com Foz do Iguaçu.

