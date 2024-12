Atem amplia participação no mercado de combustíveis do Pará

(Foto:Ascom/Atem) – Em seis meses, movimentação de combustíveis no estado triplicou. Distribuidora inicia em Belém programa para clientes agendarem carregamento de cargas

A Atem Distribuidora, que integra um dos maiores grupos nacionais de energia e logística, triplicou sua movimentação de combustíveis no Pará últimos seis meses, atingindo 30 milhões litros/mês. O aumento expressivo na comercialização de combustíveis foi devido, principalmente, aos investimentos realizados no Pará em infraestrutura e logística e ao reforço da sua equipe comercial.

“A região Norte é nosso grande alvo. É a partir daqui que estamos expandindo o negócio, sempre nos apoiando na capacidade logística diferenciada. A rota entre o Centro-Oeste e o Norte é uma aposta para o crescimento das operações”, explica o Diretor Executivo da Atem, Guilherme Santana. Hoje, a Atem é a terceira maior distribuidora da região Norte em volume de combustíveis comercializado e a primeira no Amazonas e em Roraima.

Um dos marcos do investimento da Atem no Pará é a implantação do primeiro terminal de uso privado (TUP) para abastecimento de combustível em Belém e a segunda maior base de armazenamento de derivados de petróleo e etanol do Estado, com capacidade para abrigar 74 milhões de litros. As estruturas, em funcionamento desde fevereiro, já movimentaram mais de 135 milhões de litros de combustíveis líquidos. “O Pará é um mercado prioritário para a Atem. Queremos expandir nossa presença, atendendo cada vez melhor os nossos clientes”. Recentemente foram finalizadas as obras de ampliação da estrutura de tancagem para biocombustíveis da base da Atem em Miritituba. No Pará, a Atem é também uma das poucas distribuidoras a oferecer o VLSO, um tipo de bunker de alta qualidade que abastece grandes embarcações.

Entre 2023 e 2024, segundo o ranking publicado pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), a participação da Atem no market share do Pará mais que dobrou, e a distribuidora ocupa o 5º lugar no volume de vendas do estado.

Agenda e Vem

No esforço para qualificar seu atendimento, a Atem deu início, em setembro, ao “Agenda e Vem”. É um programa que permite aos clientes agendar o horário de carregamento de produtos na base da distribuidora em Belém. Antes, o atendimento funcionava por ordem de chegada.

Belém é a segunda cidade atendida pelo grupo Atem a contar com essa ferramenta. As próximas serão em Santarém e Miritituba, onde o programa deve começar a funcionar no mês de novembro. “O Agenda e Vem permite ao cliente ter mais previsibilidade e evitar filas, o que reduz custos e aumenta sua competitividade”, explica o Diretor Comercial da Atem, Alexandre Ferreira. O programa atende postos revendedores, TRR (Transportar Revendedor Retalhista) e grandes clientes.

A expansão da Atem no Pará ocorreu em vários segmentos: postos revendedores, grandes clientes e TRR. Hoje, a distribuidora atende grandes indústrias nos setores de mineração e agronegócio, além de empresas de transporte e postos revendedores, bandeira branca ou próprios. Até 2025, a meta é triplicar a rede de postos bandeirados, atingindo 150 unidades. “Duplicamos nossa equipe de agentes comerciais para estar mais perto dos clientes”, conta Rafael Barbosa, gerente comercial do Pará. No estado, a distribuidora também criou uma área de negócios voltada exclusivamente para fortalecer sua posição entre grandes consumidores e o agronegócio.

Expansão de Norte a Sul

A maior presença no Pará faz parte da estratégia de crescimento da Atem em todo o país. A empresa está expandindo sua rede de postos para as regiões Sul, Sudeste e Nordeste e ampliando sua participação no Centro-Oeste e no Norte. Este ano, a empresa, que é hoje a 6ª maior distribuidora do país em volume comercializado, abriu seus primeiros postos de revenda de combustíveis com a bandeira Atem nos estados de São Paulo, Paraná e Maranhão.

Uma das estratégias é estar posicionado para atender às áreas de plantio e as rotas escoamento do agronegócio, além de localidades próximas às suas bases de distribuição.

Hoje, a Atem possui bases de distribuição em 12 estados (Pará, Amazonas, Acre, Rondônia, Maranhão, Tocantins, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná e Santa Catarina) e capacidade de movimentação de 9 bilhões de litros de combustíveis/ano.

