Avião monomotor cai em residência em Belém. Piloto não resiste e morre.

Aeronave estava com quatro tripulantes no momento do acidente. O piloto morreu e três mecânicos foram resgatados com vida. (Foto: Luciano Alma / Especial) Avião monomotor cai em residência no bairro do Souza, em Belém. Piloto não resiste e morre.

Outros três tripulantes da aeronave foram resgatados com vida. Moradores da residência sofreram apenas ferimentos leves.

Um avião monomotor modelo Cessna 210 caiu, por volta de 12h30 deste sábado (18), em uma residência no conjunto Amapá, bairro do Souza, em Belém. O piloto da aeronave, Paulo Roberto Melo Marinho, de 40 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no acidente.

Os mecânicos de hélice José Ramos de Andrade, Devalne Silva Rodrigues e Antônio Carlos Frazão foram resgatados com vida e encaminhados para o Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência, em Ananindeua.

Milena dos Santos, de 38 anos, que estava no cômodo onde o avião caiu, sofreu apenas arranhões no rosto e passa bem. Os demais moradores, Rodrigo Portugal, 18, Camila Portugal, 9, e Marta Tavares, 45, estavam no andar de baixo da casa e não se machucaram.

Segundo informações preliminares, o avião monomotor decolou no início da tarde do Aeroporto Brigadeiro Protásio de Oliveira e estaria em testes para ser vendido.

Militares do hospital da Força Aérea e uma ambulância do Serviço Móvel de Urgência e Emergência (Samu 192) foram acionadas.

O Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa) também foi acionado para apurar as causas do acidente.

Vítimas que sobrevieram à queda de monomotor apresentam quadro de saúde estável

Mecânicos de hélice foram socorridos pelo Samu 192 e internados no Hospital Metropolitano de Ananindeua

É considerado estável o quadro de saúde das três vítimas que sobreviveram à queda do avião monomotor em uma residência por volta de 12h30 deste sábado (18), no conjunto Amapá, próximo da Avenida Almirante Barroso, no bairro do Souza, em Belém.

A informação foi confirmada pela Secretaria de Estado de Comunicação (Secom).

Delvano Silva Rodrigues, José Ramos de Andrade e Antônio Carlos Frazão foram internados no Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), em Ananindeua, Região Metropolitana de Belém.

O piloto da aeronave, Paulo Roberto Melo Marinho, 40, não resistiu aos ferimentos e morreu no local do acidente.

Aeronave estava com a manutenção em dia

Informação foi confirmada pela Aeronáutica

Um avião monomotor modelo Cessna 210 caiu, no início da tarde deste sábado (18), em uma residência no conjunto Amapá, bairro do Souza, em Belém, estava com a documentação de manutenção em dia. O documento tinha validade até 10 de dezembro deste ano. A informação foi confirmada pelo tenente coronel da Força Aérea Brasileira, Cláudio Luis, do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa).

Piloto de aeronave teria comunicado falha no motor, diz Aeronáutica

Causas do acidente ainda serão investigadas

O piloto Paulo Marinho, que conduzia a aeronave Cessna 210, que caiu no começo da tarde deste sábado (18) em cima de em uma residência no conjunto Amapá, próximo da avenida Almirante Barroso, em Belém, teria comunicado falha no motor. A informação foi confirmada pela Força Aérea Brasileira, que ainda está investigando as causas do acidente por meio do Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa). O piloto morreu. Três pessoas ficaram feridas.

