Dois homens são detidos após se passarem por policiais, em Belém

Dois homens são detidos após se passarem por policiais, no bairro São Brás em Belém. (Foto:Divulgação)

Com a dupla foi encontrada uma arma com numeração raspada, um colete balístico e duas carteiras funcionais, sendo uma da Polícia Militar e outra do Exército

Os indivíduos e os materiais foram conduzidos até a seccional de São Brás para os procedimentos cabíveis.

Dois homens foram detidos, na tarde da última terça-feira (15), durante um patrulhamento da Ronda da Capital (Rondac), da Guarda Municipal de Belém (GMB). Os indivíduos foram abordados, após apresentarem atitude suspeita, no bairro de São Brás, na capital paraense. Com eles foram encontrados uma arma com numeração raspada, um colete balístico e duas carteiras funcionais, sendo uma da Polícia Militar e outra do Exército. A dupla tentava se passar por policiais militares.

Segundo a Guarda Municipal de Belém (GMB), os indivíduos e os materiais foram conduzidos até a seccional de São Brás para os procedimentos cabíveis.

Por:Jornal Folha do Progresso em 17/03/2022/10:29:28

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...