Dois homens são assassinados dentro de casa no bairro Jardim Santarém em Novo Progresso

Aconteceu nesta noite de sábado (18), por volta das 22h30mn no bairro Jardim Santarém na cidade de Novo Progresso,um misterioso assassinato, tendo como vitima dois homens [nome e idade não divulgado] assassinados dentro de sua residência.

De acordo com testemunhas, as vitimas foram baleadas por dois homens que estavam em uma moto, o crime aconteceu dentro do quarto dos fundos onde se encontrava e receberam aproximadamente seis tiros que atingiram, cabeça e tronco dos mesmos que não resistiram e morreram no local.

As vitimas não foram identificadas e a motivação também, a policia militar chegou no local ninguém foi preso.

Aguardem mais informações.

Por Jornal Folha do Progresso

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...