Aviões da Força Aérea Colombiana colidem no ar; assista

(Foto:Reprodução) – Acidente resultou na morte de tenente-coronel, corporação apura as causas da colisão

Colisão entre as duas aeronaves ocorreu enquanto os aparelhos realizavam uma missão de treinamento

Duas aeronaves da Força Aérea Colombiana colidiram no ar no sábado (1º.jul.2023) na Base Aérea de Apiay, localizada na região de Meta. A colisão ocorreu enquanto os aparelhos realizavam uma missão de treinamento.

Em nota (íntegra, em espanhol – 535 KB), o comando disse que o acidente resultou na morte do tenente-coronel Mario Andrés Espinosa González.

“Uma comissão de fiscalização foi enviada ao local dos fatos, a fim de realizar as investigações para apurar as causas do acidente”, declarou a Força Aérea da Colômbia.

Um vídeo publicado nas redes sociais mostra o momento em que as aeronaves –T-27 Tucano– se chocam no céu.

🇨🇴#COLOMBIA | !Tragedia!. Dos aviones de la Fuerza Aérea se estrellaron entre sí durante un entrenamiento en la base militar de Apiay, ubicada en Villavicencio, Meta. En el accidente falleció el teniente coronel Mario Andrés Espinosa González. #RochexRB27 pic.twitter.com/CO9q66wLio — Rochex Rababel Robinson Bonilla (@RochexRB27) July 2, 2023

