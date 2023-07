Acusado de matar mulher e ocultar corpo em Altamira é preso no estado de Mato Grosso

Principal suspeito foi localizado na cidade de Sorris (MT), após fugir do estado do Pará ao tomar conhecimento do mandado de prisão em seu nome. — Foto: PC/Ascom

Um homem foi preso por matar uma mulher e ocultar o cadáver. O crime ocorreu em Altamira, sudoeste do Pará, em abril deste ano, e o suspeito foi preso no Mato Grosso. As informações são deste sábado (1º).

O mandado de prisão temporária foi expedido no curso do inquérito que apura um feminicídio ocorrido no município de Altamira, em abril deste ano. O principal suspeito foi localizado na cidade de Sorris (MT), após fugir do estado do Pará ao tomar conhecimento do mandado de prisão em seu nome.

Simultaneamente, em Altamira, um mandado de busca e apreensão foi cumprido no sentido de coletar mais evidências que esclareçam o crime. O preso será conduzido de volta para Altamira, onde ficará à disposição da justiça.

O crime

O corpo de uma mulher, em estado avançado de decomposição, foi encontrado no dia 2 de abril de 2023, no igarapé Panelas, no bairro Laranjeiras, em Altamira, sudoeste do Pará.

O corpo estava em avançado estado de putrefação e a vítima estava com uma corda amarrada na cintura.

