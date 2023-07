Mulher é morta por pitbull ao tentar separar briga de cães

O ataque aconteceu na residência da moça (Foto:Reprodução).

A mulher era tutora dos dois animais e morreu tentando tentando impedir a briga dos cachorros, sendo um deles um pitbull e outro da raça border collie.

Uma trágica ocorrência resultou na morte de uma mulher de 58 anos após ser atacada pelo próprio pit-bull ao tentar separar uma briga entre o animal e outro cão. A vítima foi identificada como Iranilda Alves Rocha, proprietária de ambos os animais, sendo um pitbull e um border collie.

O incidente ocorreu na manhã desta terça-feira (11), na cidade de Jaupaci, localizada a cerca de 215 km da capital goiana. Segundo informações da Polícia Militar, os vizinhos da vítima acionaram a corporação ao ouvirem os sons da briga entre os animais.

A situação aconteceu por volta das 6h, no início da manhã. O subtenente Wellignton José, que esteve presente no local, relatou que foi necessário disparar contra o cachorro para acessar a residência, no entanto, não foi informado se o animal sobreviveu. O corpo da vítima foi encontrado no quintal, com o rosto desfigurado e uma das mãos praticamente devorada.

O policial também informou que o cão da raça border collie apresentava ferimentos, reforçando a ocorrência de uma briga entre os animais. Segundo o PM, o pit-bull possuía histórico de ataques a pedestres e outros animais. As autoridades competentes estão conduzindo as investigações para esclarecer os detalhes desse triste episódio.

