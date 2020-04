Azul retoma operação de voos entre Altamira e Belém

De acordo com a Azul, a operação será cumprida por uma aeronave que tem capacidade para nove clientes. — Foto: José Fernando Ogura/ANPr

A Azul Linha Aéreas volta a oferecer voos entre Belém e Altamira, a partir da próxima quarta-feira (22). A companhia informou que adicionou voos diretos em algumas de suas rotas e está retomando a operação em outras por todo Brasil. A quantidade de voos diminuiu com a implantação das medidas de isolamento social para combater o novo coronavírus.

Os destinos terão dois voos diários entre eles. De acordo com a Azul, a operação será cumprida por uma aeronave que tem capacidade para nove clientes. O avião utilizado é um turboélice monomotor modelo Cessna Gran Caravan.

A companhia ainda ressalta que a inclusão do voo volta a conectar Altamira com o restante do país. Com a retomada da operação, fica permitido o transporte de cargas importantes, como as de medicamentos e equipamentos de proteção individual, assim como o de profissionais da saúde e clientes.

