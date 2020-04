Polícia recupera parte de carga roubada na BR-163, que tinha como destino a cidade de Novo Progresso

Parte da Carga de roubo foi recuperada e apresentada na delegacia de Polícia Civil em Belterra — Foto:Divulgação

A Polícia Civil de Belterra, no oeste do Pará, recuperou na tarde desta quarta-feira (15) parte de uma carga roubada na sexta-feira (10) na BR-163, na zona rural do município.

Conforme informações da família do motorista repassadas para o Jornal Folha do Progresso, ele saiu de Santarém na sexta-feira (10) com um veículo (caminhão) carregado de mercadorias que estava seguindo para levar a carga para um comerciante em Novo Progresso,quando foi abordado na rodovia BR 163 entre Santarém e Ruropolis, por elementos em uma tentativa de assalto. O motorista foi feito refém enquanto os bandidos roubavam a cara.

Após o roubo o motorista seguiu na rodovia e registrou o Boletim de ocorrência na delegacia e policia civil da cidade de Ruropolis.

Segundo a Policia Militar de Ruropolis que atendeu a ocorrência a mercadoria roubada do caminhão Baú foi transportada em uma camionete F. 4000, que em fuga quebrou. Na tarde desta quarta-feira (15) , a Polícia Civil de Belterra, no oeste do Pará, recuperou parte da carga roubada na sexta-feira (10) na BR-163, na zona rural do município.

Os produtos, bebidas alcoólicas e frascos de álcool, foram encontrados em placas no comércio local e em seguida, apresentados na delegacia.

Os objetos apreendidos foram 15 engradados de ice, 33 unidades de whisky, 79 unidades do vinho, 26 unidades da vodka, 44 unidades de álcool de 1L e dez unidades de álcool de 500ml.

Segundo o delegado William Richer, que informou ao G1 de Santarém , as investigações continuam e até a publicação desta reportagem ninguém havia sido preso.

O Valor da carga não foi informado.

Por:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

