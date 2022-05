BA: Polícia prende homem que arrancou olho de esposa por ciúmes

(Foto:Reprodução) – A Polícia Civil prendeu na quinta-feira (12) um homem acusado de agredir a companheira e arrancar com as mãos um dos olhos dela na noite de quarta-feira (11), em Itororó (BA). De acordo com as autoridades, o homem alegou que estava com ciúmes da vítima.

Agentes da 21ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Itapetinga) localizaram o suspeito escondido em um matagal. (As informações são do msn.com).

“Logo após conhecimento do crime, quando a mulher deu entrada na unidade hospitalar muito machucada, com hematomas pelo corpo e sem um dos olhos, iniciamos uma perseguição ininterrupta para alcançar o agressor. Ele abandonou o veículo em uma estrada vicinal e, com isso, conseguimos encontrá-lo escondido dentro de um matagal”, explicou o delegado Antônio Roberto Gomes Júnior.

Em depoimento, ele contou que descobriu uma traição, entrou em luta corporal com a mulher e enfiou seus dedos em um dos olhos da vítima, arrancando-o violentamente. Em seguida, trancou-a em casa e fugiu. “Ele responderá por lesão corporal gravíssima e cárcere privado”, relatou o delegado.

O preso foi encaminhado para a sede da Delegacia Territorial de Itororó. Ainda conforme a polícia, foi solicitada uma medida protetiva de urgência para a mulher, que está hospitalizada.

2022-05

