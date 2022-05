Concurso MPPA 2022: Edital publicado com vagas de nível médio e superior

Sai edital do concurso do Ministério Público do Pará para 169 vagas de até R$ 4.456,79. Inscrições começam dia 23 de maio.

Abertura, inscrições/23/05/2022

Encerra inscrições/23/06/2022

Data da prova/14/08/2022

Salários até/R$ 4.456,79

Total de vagas/169

Edital Concurso MP-PA 2022

Um dos concursos mais aguardados do Pará, saiu. O Ministério Público do estado divulgou o aguardado edital que abre 169 vagas e cadastro reserva em carreiras de nível médio e superior para lotação em várias unidades do estado. As inscrições começam no dia 23 de maio.

O edital do concurso MPPA prevê ainda formação de cadastro reserva para mais chamadas no decorrer da validade. O concurso está a cargo da banca Consulplan, que aplicará as provas em agosto de 2022.

As vagas são para lotação em Belém-PA e ainda nas regionais Nordeste I, Nordeste II, Nordeste III, Sudeste I, Sudeste II, Sudeste III, Sudeste IV, Sudoeste I, Sudoeste II, Tocantins, Marajó I, Marajó II e Baixo Amazonas. As cidades que envolvem cada região podem ser conferidas no edital.

Cargos e salários do MPPA

Veja a oferta de vagas por cargo e salário oferecido:

*Analista jurídico – 15 vagas (nível superior): R$ 4.456,79;

* Auxiliar de Administração – 77 vagas (nível médio): R$ 3.120,70;

*Auxiliar de Enfermagem – 3 vagas (nível médio/técnico): R$ 3.502,86;

*Técnico de várias especialidades – 43 vagas – (nível superior): R$ 4.055,10;

*Técnico Especializado de várias áreas – 16 vagas (nível superior): R$ 4.456,79;

*Técnico em Informática – 15 vagas (nível médio): R$ 3.502,85.

Cargos do concurso MP-PA

Todos terão jornada de trabalho de 30 horas semanais, exceto médicos que precisam cumprir 20 horas na semana.

Os aprovados e empossados recebem ainda Auxílio Alimentação no valor de R$ 1.670,00 para todos os cargos; Gratificação de Escolaridade de até 80% para os cargos de nível superior (Técnico, Analista Jurídico e Técnico Especializado), Adicional por Tempo de Serviço, Licença Prêmio e Auxílio Transporte.

Concurso MPPA: inscrições

As inscrições no concurso do Ministério Público-PA poderão ser feitas no site da Consulplan, www.consulplan.net, de 23 de maio a 23 de junho de 2022.

As taxas serão de R$ 42,00 para os cargos de nível superior e de R$ 40,00 para os de nível médio. Pode pedir isenção da taxa a pessoa com deficiência e quem estiver inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – CADÚNICO e que for membro de família de baixa renda.

Provas do MPPA

O concurso terá etapas de Prova Objetiva de caráter eliminatório e classificatório e Prova Discursiva (redação) para todos os cargos, mais avaliação de títulos para nível superior.

A aplicação das provas tem data prevista para 14 de agosto de 2022 na capital Belém e nos municípios sede das Regiões Administrativas do Ministério Público do Estado. As provas objetivas e discursiva terão duração de 4 horas e 30 minutos.

As provas ocorrerão:

*No período da manhã: 8h00min às 12h30min para cargos de nível médio/técnico;

*No período da tarde: 14h30min às 19h00min para todos os cargos de nível superior.

Serão 70 questões valendo 1 ponto para cada questão de conhecimentos gerais e 2 pontos para cada questão de conhecimentos específicos.

Os candidatos de cargos de nível superior, não eliminados nas provas objetivas e discursivas, serão convocados em edital específico para esse fim para participação na fase de avaliação de títulos. Essa etapa é de caráter apenas classificatório e valerá até 10 pontos, ainda que a soma dos valores dos títulos apresentados seja superior a esse valor.

O Portal da Transparência do órgão informa que há mais de 160 cargos vagos atualmente no MPPA, demonstrando que muitas chamadas devem ocorrer.

A validade do concurso será de 2 anos, contados da data de publicação do ato de homologação, prorrogável uma vez por igual período, a critério do MPPA.

Veja os requisitos dos cargos do concurso:

*Auxiliar de Administração: Requisito: Ensino médio completo

* Auxiliar de Enfermagem: Ensino médio completo, com curso de Auxiliar de Enfermagem devidamente reconhecido no COREN.

* Técnico em informática: Curso de nível médio de escolaridade, com especialização e/ou curso técnico profissionalizante na área de informática com, no mínimo, 180 horas.

* Analista Jurídico – Graduação em Direito;

* Técnico – Analista de Sistemas – Desenvolvimento: Graduação de nível superior em Ciência da Computação ou Tecnologia em Processamento de Dados ou Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas ou Sistemas de Informação, fornecido por instituição de ensino superior reconhecido pelo Ministério da Educação e com duração mínima de seis semestres e carga horária mínima de 2.400 horas;

*Técnico – Analista de Sistemas – Modelagem de Sistemas: Graduação de nível superior em Ciência da Computação, Tecnologia em Processamento de Dados, Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas ou Sistemas de Informação com duração mínima de seis semestres;

*Técnico – Analista de Sistemas – Suporte à Banco de Dados: Graduação na área das Ciências da Computação ou em áreas afins com curso de pós-graduação em Sistemas de Banco de Dados de, no mínimo, 360 horas;

*Técnico – Analista de Sistemas – Suporte à Rede de Computadores: Graduação na área das Ciências da Computação ou em áreas afins, com curso de pós-graduação em Rede de Computadores de, no mínimo, 360 horas;

* Técnico – Assistente Social: Graduação em Serviço Social;

* Técnico – Biblioteconomista: Graduação em Biblioteconomia;

* Técnico – Contador: Graduação em Ciências Contábeis;

*Técnico – Pedagogo: Graduação em Pedagogia.

*Técnico – Psicólogo: Graduação em Psicologia.

*Técnico Especializado – Engenheiro: Graduação em Engenharia Civil e CREA ativo;

*Técnico Especializado – Médico: Graduação em Medicina. Registro no Conselho CRM;

Veja edital clique AQUI

