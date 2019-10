Bahia marca no final e vence Grêmio fora de casa em duelo direto pelo G6

Por:Gazeta Esportiva (foto: Lucas Uebel/assessoria)-16/10/2019 20:19 – Em confronto direto por uma vaga no G6 do Campeonato Brasileiro, o Bahia visitou o Grêmio nesta quarta-feira (16), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS) e saiu com a importante vitória por 1 a 0. O duelo, válido pela 26ª rodada, foi decidido com um pênalti para o time comandado por Roger Machado nos minutos finais, convertido por Arthur Caíke.

Com o resultado, o Tricolor Baiano chega a 41 pontos conquistados, ultrapassa momentaneamente o Internacional, que ainda joga na rodada, e sobe para a sétima colocação. O Tricolor Gaúcho tem a mesma pontuação, mas ocupa o sexto lugar por conta dos critérios de desempate.

Pela próxima rodada, o Imortal entra em campo no sábado (19), às 17h (de Brasília), quando visita o Fortaleza no Castelão, em Fortaleza (CE). Já o Esquadrão de Aço recebe o Ceará no Estádio de Pituaçu, em Salvador (BA), na segunda-feira (21), às 19h30.

A partida começou muito equilibrada, com poucas oportunidades criadas nos minutos iniciais. A primeira boa chance veio aos nove minutos, pelos pés do Grêmio. Cebolinha fez o cruzamento após confusão na área do Bahia, Alisson escorou e a bola sobrou para Geromel, que, livre, mandou por cima da meta adversária.

O Tricolor Baiano tentou responder com ataques em velocidade e chutes de média e longa distância, mas acabou parando em defesas seguras de Paulo Victor.

Aos 32 minutos, Everton fez bela jogada pela direita e foi travado pela defesa baiana. Então, Luan pegou a sobra e bateu da entrada da área. A bola fez uma trajetória estranha e surpreendeu Douglas, que demonstrou reflexo para evitar o gol dos donos da casa. Cinco minutos depois, Alisson arriscou de longe e exigiu mais uma boa intervenção do arqueiro visitante.

A melhor oportunidade gremista veio aos 43. Tardelli recebeu pela direita, cruzou na área e Flávio cortou para trás. A bola subiu, encobriu Douglas e bateu no travessão. Na sequência, a defesa do Bahia afastou e os gaúchos pediram pênalti, mas a arbitragem não marcou nada.

A etapa complementar foi lá e cá. Fechando o meio, o Bahia passou a provocar diversos erros do Grêmio no campo de ataque e dificultou a infiltração dos donos da casa. Aos 33 minutos, os visitantes levaram grande perigo à meta de Paulo Victor. João Pedro tirou os marcadores e passou para Élber, que cortou e encheu o pé, exigindo grande defesa do arqueiro gremista.

Nos minutos finais, montanha-russa de emoções para a torcida gaúcha. Aos 40 minutos, Pepê foi lançado por Everton na cara do gol, mas desperdiçou a chance derradeira. Três minutos depois, Marco Antônio foi derrubado por Léo Moura na área e o árbitro marcou o pênalti com auxílio do VAR. Na cobrança, Arthur Caíke converteu e garantiu o importante triunfo do Bahia.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...