Vasco bate Botafogo no clássico carioca pelo Campeonato Brasileiro

Por:Gazeta Esportiva (foto: Rafael Ribeiro/assessoria/arquivo)- 16/10/2019 22:31 – O Vasco confirmou o bom momento e venceu por 2 a 1 o Botafogo, nesta quarta-feira, em São Januário. Com o resultado, os cruzmaltinos chegaram a 34 pontos, na 11ª posição do Campeonato Brasileiro. Já os alvinegros, com 30, passam a ligar o sinal de alerta contra o rebaixamento.

O jogo começou em ritmo movimentado. O Vasco abriu vantagem após gols de Bruno Gomes e Ribamar. No entanto, o Botafogo diminuiu com Marcelo Benevenuto ainda na etapa inicial. No segundo tempo, o clássico ciu de rendimento e os cruzmaltinos souberam segurar a vantagem para sair de campo com os três pontos.

O jogo

O clássico iniciou movimentado em São Januário, com as duas equipes em busca do ataque. No entanto, o Vasco abriu o placar quando criou a primeira boa jogada da partida. Rossi tocou para Bruno Gomes na entrada da área. O jovem volante arriscou o chute e viu a bola desviar em João Paulo antes de ir no ângulo, sem chance para Diego Cavalieri.

O revés foi sentido pelos alvinegros, que viram os donos da casa crescerem no jogo. Quando o Botafogo conseguiu equilibrar o confronto, o Vasco aproveitou um contra-ataque para ampliar a vantagem, aos 17 minutos. Ribamar foi lançado pela direita, foi para o meio e, de fora da área, acertou belo chute, mais uma vez longe do goleiro botafoguense.

O Botafogo não se abateu após o segundo gol e criou sua primeira boa chance aos 20 minutos. Yuri acertou bom chute e obrigou Fernando Miguel a fazer boa defesa. Só que na cobrança de escanteio, Marcelo Benevenuto subiu sozinho e cabeceou para a rede.

Desta vez, quem sentiu o gol foi o Vasco. Com isso, o Botafogo passou a dominar o clássico e a pressionar em busca do empate. Os alvinegros quase igualaram o marcador aos 29 minutos, quando Cícero aproveitou cruzamento e cabeceou para grande defesa de Fernando Miguel.

Aos poucos, o Vasco equilibrou o jogo e passou a não sofrer com os avanços do Botafogo, que permanecia tendo mais posse de bola. Somente nos minutos finais, os alvinegros assustaram em chute de Luiz Fernando, Mesmo assim, os cruzmaltinos permaneceram a frente no placar até o intervalo.

No segundo tempo, as duas equipes voltaram mais cautelosas. Tanto que a primeira boa chance aconteceu somente aos 16 minutos. Após boa troca de passes, Marcos Júnior cruzou de três dedos para Marrony cabecear no canto. Só que Diego Cavalieri se esticou para fazer grande defesa.

Enquanto o Botafogo tinha mais posse de bola, mas era pouco produtivo, o Vasco melhorava no clássico, principalmente aproveitando os contra-ataques. Aos 26 minutos, Rossi recebeu passe, entrou na área e chutou cruzado para mais uma grande defesa de Diego Cavalieri.

Somente nos minutos finais, os alvinegros esboçaram uma pressão. No entanto, o Vasco soube segurar o ímpeto final dos visitantes para manter a vantagem até o apito final em São Januário.

