Bahia vence Ponte Preta em Campinas e se afasta do Z4

Fonte: Gazeta Esportiva – O Bahia conquistou uma importante vitória na noite desta quarta-feira, em Campinhas, Visitando a Ponte Preta, o Esquadrão de Aço não se intimidou com a torcida adversária e foi contundente no início das duas etapas para bater os rivais por 3 a 0, com dois gols do atacante Rodrigão, que estreou como titular contra a Macaca, e outro, no final, de Renê Júnior.

Com o resultado positivo, o Bahia conseguiu se afastar da zona de rebaixamento. O time comandado pelo técnico Jorginho chegou aos 15 pontos e praticamente eliminou o risco de entrar no grupo dos quatro últimos colocados nesta rodada.

Já a Ponte Preta, chegou ao ser terceiro jogo sem vitória. Ex-integrante da parte de cima da tabela, o time de Campinas vem em queda livre e se aproximou do Z4. Em 13 jogos, a Macaca acumula quatro vitórias, três empates e seis derrotas.

O Bahia não se intimidou mesmo jogando fora de casa e abriu o placar logo aos três minutos do primeiro tempo. Em cobrança de falta na direita, Régis manda para a área, e Rodrigão, atacante ex-Santos, cabeceou firme no canto do goleiro Aranha para balanças as redes no Moisés Lucarelli.

Tendo de reagir, a Ponte Preta se jogou no ataque e pressionou os rivais. Aos 11 minutos Fernandinho, aproveitando rebote da cobrança de escanteio, pegou firme na bola e obrigou o goleiro Jean a fazer ótima defesa e mandar para a linha de fundo. Dois minutos depois foi a vez de Claudinho receber grande lançamento de Fernando Bob na área e mandar para fora.

Aos 19 minutos mais uma vez Fernando Bob foi responsável por uma jogada de perigo da Macaca, O volante cobrou escanteio fechado, surpreendendo Jean, que estava esperto para evitar o gol olímpico. Antes do apito final, aos 37, Jadson ainda mandou na trave após enfiada de Nino Paraíba, mas o Bahia acabou conseguindo ir para o intervalo com a vantagem no marcador.

