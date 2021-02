Fluminense vence o Fortaleza e torce pelo Palmeiras na Copa do Brasil

O Fluminense fez o dever de casa e venceu por 2 a 0 o Fortaleza, nesta quinta-feira, no Maracanã. Mesmo com a vitória, os cariocas terminaram na quinta posição do Campeonato Brasileiro.

O Fluminense teve o controle da partida durante boa parte dos 90 minutos. O Fortaleza chegou a criar boas chances, mas parou nas defesas de Marcos Felipe. Só que os cariocas chegaram a vitória com gols de Fred e Matheus Ferraz, um em cada tempo.

Agora, o Fluminense terá que torcer para o Palmeiras ser campeão da Copa do Brasil. Só assim, os cariocas vão para a Fase de Grupos da Libertadores.

O jogo – O Fortaleza assustou logo com dois minutos em chute de Carlinhos que passou próximo ao gol. Só que depois disso, o Fluminense passou a ter o controle da posse de bola.

Os cariocas quase abriram o placar aos 17 minutos. Nenê cruzou para Fred na área. O atacante foi de peixinho e mandou na trave. Só que três minutos depois, o Fluminense marcou no Maracanã. Após cobrança de escanteio, Fred cabeceou, Felipe Alves fez grande defesa, mas o atacante aproveitou o rebote e finalizou para a rede.

Depois do revés, o Fortaleza melhorou e passou a buscar o ataque com mais intensidade. A partir daí, o goleiro Marcos Felipe se tornou o principal jogador da partida, salvando o Fluminense em algumas oportunidades.

Nos minutos finais, o Fluminense conseguiu equilibrar as ações e não sofreu com as investidas do Fortaleza. Assim, os cariocas mantiveram a vantagem até o intervalo.

No segundo tempo, o Fortaleza voltou melhor e quase empatou aos dois minutos. Osvaldo fez boa jogada e chutou para boa defesa de Marcos Felipe. Só que o Fluminense não se afobou e marcou o segundo aos 15 minutos. Após cobrança de escanteio, Matheus Ferraz cabeceou para a rede.

Depois do novo revés, o Fortaleza sentiu o golpe e diminuiu o ritmo. O Fluminense passou a administrar o confronto e impedia os avanços do adversário.

O panorama da partida seguiu até o fim. Assim, o Fluminense terminou o campeonato com o sentimento de dever cumprido.

25/02/2021 22:34

