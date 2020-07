Bairro Jardim Planalto e Comunidade de Alvorada da Amazônia concentram maior número de casos de Covid-19 em Novo Progresso.

Por:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Veja a lista por bairros; Todos os dados são atualizados diariamente pelo poder público. Segundo a gestora de saúde do município, Rosangela Mello, os números são uma forma de medir o avanço da doença para poder criar políticas públicas eficazes no combate à pandemia.

Os bairros Jardim Planalto , Vista Alegre lideram os casos na cidade no interior a Comunidade de Alvorada da Amazônia aparece com 36% dos casos de residentes , estes são os que concentram a maior quantidade de casos confirmados de coronavírus na cidade de Novo Progresso, segundo dados divulgados pela prefeitura.

