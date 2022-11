INSS paga aposentadorias e pensões referentes a novembro nesta terça-feira; veja quem recebe

Existem mais de 36 milhões de pessoas com direitos a benefícios do INSS no país. — Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Pagamentos levam em conta o número final do benefício do aposentado ou pensionista. Veja ainda como consultar os benefícios.

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) paga, nesta terça-feira (29), os benefícios referentes ao mês de novembro a aposentados e pensionistas que recebem 1 salário mínimo e possuem o cartão com final 4.

Os pagamentos tiveram início na última quinta-feira (24). Já receberam os benefícios aqueles que recebem 1 salário mínimo e possuem o cartão com final 1, 2 e 3.

O calendário leva em conta o número final do cartão de benefício, sem considerar o último dígito verificador, que aparece depois do traço.

O pagamento dos benefícios de novembro será feito até o dia 7 de dezembro, de acordo com o calendário abaixo:



Calendário de pagamento de benefícios em 2022 — Foto: Divulgação

Atualmente, existem mais de 36 milhões de pessoas com direitos a benefícios do INSS no país – mais de 60% recebem um salário mínimo.

Para quem ganha o benefício no valor do salário mínimo, o piso nacional passou para R$ 1.212 desde 1º de janeiro. Por lei, aposentadorias, auxílio-doença, auxílio-reclusão e pensão por morte pagas pelo INSS não podem ser inferiores a 1 salário mínimo.

Já os aposentados e pensionistas que recebem benefícios acima do salário mínimo tiveram reajuste de 10,16% na remuneração – o teto dos benefícios do INSS passou de R$ 6.433,57 para R$ 7.087,22.

Como consultar benefícios

Uma maneira simples de fazer a consulta dos benefícios do INSS é através da central de atendimento por telefone, no número 135. Ao ligar, informe o número do CPF e confirme algumas informações cadastrais, de forma a evitar fraudes. O atendimento está disponível de segunda a sábado, das 7h às 22h;

O segurado pode acessar o site Meu INSS, que reúne diversos serviços digitais do INSS. Após fazer o login, na tela inicial, clique no serviço de “Extrato de Pagamento” e você terá acesso ao seu extrato e todos os detalhes sobre o pagamento do benefício;

A consulta do benefício também pode ser feita pelo aplicativo Meu INSS, disponível para Android e iOS. Assim como no acesso pelo site, de início, é necessário fazer o login, e então, todos os serviços disponíveis e histórico das informações do beneficiário serão listados. (Com informações de Renata Baptista, g1).

Jornal Folha do Progresso em 29/11/2022/09:43:20

