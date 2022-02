Banco da Amazônia realiza 1º Encontro de Negócios

Na noite do dia 21 de fevereiro, realizado no Scremin – Centro de Eventos, o Banco da Amazônia realizou 1º Encontro de Negócios, com convidados da área rural e empresarial, atendidos pela agência do Banco da Amazonia em Novo Progresso.

O evento contou também com presença de autoridades, representantes de classe, além de empresários e produtores rurais.

Estiveram presente Presidente da Câmara municipal de vereadores, o prefeito municipal em exercício, secretário municipal de Industria e comercio, secretário municipal de Agricultura e secretário municipal de Meio Ambiente, presidente da Associação comercial e outras personalidades representativas da sociedade, para união de esforços para atuação compartilhada no desenvolvimento sustentável do município.

Na oportunidade, Jeffter Coelho Parente, Gerente Geral da Agência de Novo Progresso, apresentou os resultado e metas alcançadas até 2021, e metas propostas para alcance de resultados no ano de 2022.

Apresentou ainda disponibilidade mínima este ano de R$220mihoes em recursos do FNO para financiamento às micro e pequenas empresas, micro empreendedor individual, além de médias e grandes empresas. E também para financiamento ao agricultor familiar e pequenos, médios e grandes produtores rurais.

Estes recursos serão disponibilizados a esses setores, para o financiamento de capital de giro ou custeio, além financiamento para aquisição de máquinas, veículos, além de outros itens necessários a atividades econômica.

O Superintendente Regional do Banco da Amazonia, Francimar Rodrigues Maciel, ao fazer uso da palavra, comentou sobre os avanços e resultados significativos que a instituição proporciona à economia local e de toda a Amazonia.

Na oportunidade, foi assinado o Protocolo de Intenções celebrado entre o Banco da Amazônia e a Prefeitura municipal de Novo Progresso, que tem por objetivo construir parceria e unir esforços para atuação compartilhada no desenvolvimento sustentável do município.

As informações são do Amazônia de Novo Progresso – Com Fotos

Jornal Folha do Progresso em 24/02/2022/18:20:48

