Mecânico sofre tentativa de homicídio na porta de casa em Novo Progresso

A Polícia Militar foi acionada por populares, informando que havia um homem ferido à bala em casa. Quando a polícia e Socorro do SAMU chegaram ao local, encontraram a vítima com três perfurações na região do peito.

De acordo com o boletim de ocorrência, o crime aconteceu por volta das 21h30mn desta quinta-feira(24) em uma casa na rua Bélgica nº 607 no bairro Jardim América.

