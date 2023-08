Bancos devem manter parcelamento sem juros de compras no cartão de crédito, diz Febraban

— (Foto: Reprodução) – Na semana passada, o presidente do BC citou um incômodo com o sistema atual de financiamento por cartão.

Os bancos vão manter o parcelamento sem juros nas compras feitas no cartão de crédito, disse a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) nesta segunda-feira (14).

A afirmação vem após o presidente do Banco Central do Brasil (BC), Roberto Campos Neto, citar um incômodo da instituição com o sistema atual de financiamento por cartão, que permite o parcelamento de compras em até 13 parcelas sem juros, durante audiência no Senado na semana passada.

Compras parceladas sem juros podem acabar? Entenda declaração do presidente do Banco Central

Segundo a Febraban afirmou em nota, “não há qualquer pretensão de se acabar com as compras parceladas no cartão de crédito”.

A federação diz, ainda, que participa de “grupos multidisciplinares” para analisar, de um lado, as causas dos juros praticados e alternativas para um redesenho do rotativo do cartão e, do outro, o aprimoramento do mecanismo de parcelamento de compras.

“Portanto, nenhum dos modelos em discussão pressupõe uma ruptura do produto e de como ele se financia”, disse o órgão em nota.

A federação ainda afirmou que defende que o cartão de crédito seja mantido como “relevante instrumento para o consumo, preservando a saúde financeira das famílias.”

“Estudos indicam a necessidade de medidas de reequilíbrio do custo e do risco de crédito. Para tanto, é necessário debater a grande distorção que só no Brasil existe, em que 75% das carteiras dos emissores e 50% das compras são feitas com parcelado sem juros”, acrescentou (veja o posicionamento completo da Febraban ao final desta reportagem).

O fim do rotativo do cartão?

Na mesma audiência em que citou o incômodo com o sistema de financiamento, Campos Neto também disse que o BC estuda alternativas para diminuir a inadimplência na linha do rotativo do cartão.

Entre as possibilidades citadas pelo banqueiro central estão a limitação dos juros na modalidade e até a possível extinção da linha de crédito, com um parcelamento com juros mais baratos no lugar.

A expectativa é que o grupo de trabalho criado pelo governo, formado pelo Ministério da Fazenda, pelo Banco Central, pelos bancos e por entidades do varejo, traga uma alternativa para diminuir as taxas da modalidade até o final deste ano.

Veja o que já foi discutido e o que está na mira do BC para reduzir os juros do rotativo

Veja o que já foi discutido e o que está na mira do BC para reduzir os juros do rotativo

Saiba mais

Veja o posicionamento completo da Febraban

A Febraban afirma que não há qualquer pretensão de se acabar com as compras parceladas no cartão de crédito. A entidade participa de grupos multidisciplinares que analisam as causas dos juros praticados e alternativas para um redesenho do rotativo, de um lado, e, de outro, o aprimoramento do mecanismo de parcelamento de compras. Portanto, nenhum dos modelos em discussão pressupõe uma ruptura do produto e de como ele se financia.

Defendemos que o cartão de crédito deve ser mantido como relevante instrumento para o consumo, preservando a saúde financeira das famílias. Isso porque estudos indicam a necessidade de medidas de reequilíbrio do custo e do risco de crédito. Para tanto, é necessário debater a grande distorção que só no Brasil existe, em que 75% das carteiras dos emissores e 50% das compras são feitas com parcelado sem juros.

Os estudos da Febraban mostram, ainda, que o prazo de financiamento impacta diretamente no custo de capital e no risco de crédito, e a inadimplência das compras parceladas em longo prazo é bem maior do que na modalidade à vista, cerca de 2 vezes na média da carteira e 3 vezes para o público de baixa renda.

A Febraban continuará perseguindo uma solução construtiva que passe por uma transição gradual, para que se alcance a convergência que, ao mesmo tempo, beneficie os consumidores e garanta a viabilidade do produto para os elos que atuam na indústria do cartão de crédito, como bandeiras, bancos emissores, adquirentes (maquininhas), lojistas e consumidores.

Fonte:/G1/ Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 15/08/2023/05:25:27

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...