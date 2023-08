Com gol no fim, Palmeiras vence o Cruzeiro e assume a vice-liderança do Brasileirão

Flaco López marcou aos 50 minutos e deu a vitória ao Verdão por 1 a 0

Palmeiras e Cruzeiro não fizeram um jogo bom nesta segunda-feira

Palmeiras e Cruzeiro se enfrentaram nesta segunda-feira, 14, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro e o jogo deu sono. Nos minutos finais, Palmeiras venceu por 1 a 0. Em um Allianz Parque com bom público, Abel fez algumas mudanças na equipe titular e o alviverde teve dificuldades de finalização. Do outro lado, o Cruzeiro seguia o mesmo ritmo. No segundo tempo, os treinadores fizeram mudanças e a Raposa melhorou.

No entanto, apesar de ter boas chances, não conseguiu balançar as redes. Até que nos acréscimos, aos 50 minutos, Flaco López desviou cobrança de falta e deu a vitória ao Verdão. O resultado deixa o Palmeiras em segundo, 13 pontos atrás do líder Botafogo. O Cruzeiro é o 12º. As equipes só voltam a campo no fim de semana, pelo Brasileirão, para o início do returno.

O alviverde viaja para enfrentar o Cuiabá e o Cruzeiro recebe o Corinthians.

Fonte: e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 15/08/2023/05:25:27

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...