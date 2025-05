Bandeira Tarifária Amarela em maio: Equatorial Pará orienta sobre economia de energia

Foto: Reprodução | ANEEL anunciou o acréscimo na conta de luz devido à redução das chuvas; distribuidora reforça dicas de consumo consciente e destaca programas de eficiência energética.

Os consumidores de energia elétrica no Pará devem ficar atentos à conta de luz no próximo mês. A Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) anunciou na última sexta-feira (25) que a bandeira tarifária para maio será amarela, o que representa um custo adicional de R$ 1,885 para cada 100 kWh consumidos. A medida reflete a transição para o período seco e a consequente redução das chuvas, impactando a geração de energia elétrica.

Segundo a ANEEL, as previsões de chuvas e vazões nos reservatórios para os próximos meses ficaram abaixo da média histórica. Desde dezembro de 2024, a bandeira estava verde, indicando condições favoráveis de geração. No entanto, com o fim do período chuvoso, a expectativa é de menor geração hidrelétrica, o que pode exigir maior acionamento de usinas termelétricas, cuja energia é mais cara.

Nesse cenário, a Equatorial Pará intensifica suas orientações sobre como economizar energia. Luciana Carmo, Gerente de Relacionamento com o Cliente, destaca a importância de ações práticas no dia a dia.

“Com a bandeira amarela acionada, cada gesto de economia em casa se torna ainda mais relevante para o orçamento familiar. Recomendamos atenção especial ao uso de aparelhos como ar condicionado, ajustando a temperatura para 23°C e mantendo o ambiente vedado. Verificar a vedação da geladeira e evitar colocar alimentos quentes dentro dela também são cuidados simples que fazem diferença. Além disso, aproveitar a luz natural e usar lâmpadas LED são sempre ótimas práticas para reduzir o consumo,” detalha Luciana Carmo.

Dicas de economia de energia da Equatorial Pará:

Selo Procel: ao comprar eletrodomésticos, prefira os com selo Procel A, que são mais eficientes. Verifique também o consumo em kWh indicado na etiqueta: quanto menor, melhor.

Ar Condicionado: além de regular a temperatura para 23°C e vedar o ambiente, considere modelos inverter, que ajustam o funcionamento do compressor à necessidade, gerando economia. Mantenha os filtros sempre limpos para que o motor não trabalhe excessivamente.

Geladeira: verifique a borracha de vedação a cada seis meses. Mantenha o aparelho em local ventilado, longe do sol, de paredes e de fontes de calor como fogões. Nunca use a parte traseira para secar roupas.

Iluminação: substitua lâmpadas incandescentes e fluorescentes por LED. Embora o investimento inicial seja maior, a economia pode chegar a 80%. Aproveite a luz natural sempre que possível.

Ventilação Natural: mantenha os ambientes arejados, abrindo janelas e cortinas. Isso diminui a necessidade de usar ar condicionado e ventiladores.

Chuveiro Elétrico: utilize-o na posição “verão”. Nos horários mais quentes, considere usá-lo desligado.

Bomba d’água: a instalação elétrica deve ser feita por um profissional qualificado para evitar fuga de corrente. Armazene o máximo de água possível na caixa d’água para reduzir a frequência de acionamento da bomba.

Lavanderia: acumule roupas para lavar e passar de uma só vez, respeitando a capacidade máxima da máquina de lavar.

Programa de Eficiência Energética

A Equatorial Pará mantém uma agenda anual focada na conscientização sobre o uso eficiente de energia. Ações periódicas de troca de lâmpadas e geladeiras antigas por modelos mais eficientes geram impacto direto na conta dos clientes, com a troca da geladeira podendo reduzir o consumo em pelo menos 30%.

Outra iniciativa de destaque é o projeto E+ Reciclagem, que troca resíduos recicláveis por descontos na fatura de energia. No primeiro trimestre de 2025, o projeto arrecadou mais de 8 toneladas de resíduos (papel, plástico, metal, óleo de cozinha e eletrônicos). Os postos de coleta estão disponíveis em Belém, Ananindeua, Castanhal, Altamira e Santarém, e os bônus podem ser direcionados também para entidades beneficentes.

Fonte: Equatorial Pará / Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 02/05/2025/13:44:52

