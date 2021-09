Comandante do 24º BPM é exonerado após morte de pedreiro

Tenente Coronel José Fernandes Alves de Lima Neto, agora Chefe do Fiscal Administrativo da PMPA, em Icoaraci | Foto:Reprodução – YouTube

Familiares afirmam que o pedreiro Antônio Ivaldo Queiroz foi torturado e morto por policiais militares, no Tapanã

O Tenente Coronel da Polícia Militar, José Fernandes Alves de Lima Neto, foi exonerado da função de Comandante do 24° Batalhão da PMPA e transferido para a função de Chefe do Fiscal Administrativo da PMPA, em Icoaraci. A decisão, assinada pelo comandante geral José Dílson Melo de Souza Júnior, foi publicada no Boletim Geral da corporação nesta segunda-feira (30).

Boletim Geral nº 161, 30 de agosto de 2021 | PMPA

Entenda o caso:

Lima Neto é suspeito de ter participado de uma operação policial que resultou na morte do pedreiro Antônio Ivaldo Queiroz, de 45 anos. No último sábado (28), Antônio Ivaldo foi surpreendido, dentro da própria casa, no bairro do Tapanã, em Belém, por uma guarnição do 24º Batalhão da Polícia Militar. Os policiais chegaram ao local afirmando que verificariam uma denúncia anônima de que havia drogas na casa do pedreiro.

Segundo o relato da família, após não terem encontrado nada, os policiais agrediram a esposa de Antônio Ivaldo e torturaram o pedreiro com asfixia, utilizando um saco plástico. Ele chegou a ser encaminhado para a UPA do Tapanã, onde foi constatado o óbito.

O promotor de Justiça Militar, Armando Brasil Teixeira, afirmou que “o caso ainda está sob investigação da corregedoria da PM, em conjunto com a Promotoria Militar”.

Por:DOL

