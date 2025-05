Pará registra redução na criminalidade nos quatro primeiros meses deste ano de 2025

(Foto: Reprodução) – Investimentos do Governo do Pará na segurança pública mantém constância no trabalho conjunto de policiamento ostensivo e das agências de inteligência

Os investimentos realizados pelo Governo do Pará na área da segurança pública, vem resultando em índices positivos na criminalidade do quadrimestre de 2025, como apontam os números divulgados pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup), por meio da Secretaria Adjunta de Inteligência e Análise Criminal (Siac).

Nos quatro primeiros meses deste ano, o Pará registrou a redução de 59,82% nos Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLI), os que englobam latrocínio, homicídio, feminicídio e lesão corporal seguida de morte, quando comparado com o mesmo período de 2018.

Já em relação ao mês de abril, o Pará apresentou uma queda de 64,82% no CVLI em relação ao mesmo período de sete anos atrás. Com efeito, o melhor mês de abril deste ano desponta como o melhor entre os meses de abril, e, mais, o deste ano é o segundo melhor mês de toda a série histórica desde 2010.

No primeiro quadrimestre de 2025, o Estado computou menos 12,31% ocorrências de Crimes Violentos Letais, no comparativo com o mesmo período de 2024, e ainda, menos 5,19% de registros em relação ao mês de abril de 2024.

“Mais uma vez os números comprovam todo o trabalho que elaboramos para que a criminalidade reduza cada vez mais em todo o Estado. Isso demonstra ainda que todo o investimento que o Estado tem feito, somado às ações e estratégias de segurança, refletem nas ruas e na queda dos números de criminalidade, o que nos faz, mais uma vez alcançar uma redução histórica na criminalidade, como a que apresentamos no quadrimestre de 2025 comparado aos dos anos de 2024, e ainda, ao ano de 2018, antes da nossa gestão”, ressaltou o titular da Segup, Ualame Machado.

De acordo com os dados apresentados, o Pará computou 146 registros de Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLI) em abril de 2025, enquanto em abril de 2018 foram 415 casos, o que representa 64,82% de CVLIs a menos registrados neste ano, em comparação a sete anos atrás.

No acumulado, entre os meses de janeiro e abril de 2025, foram computados 577 Crimes Violentos Letais. Em 2024, foram registrados 658 casos, enquanto que no mesmo período de 2018, o número de casos registrados foi de 1.436.

Fonte: Ingrid Sales – Agência Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 02/05/2025/14:42:52

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...