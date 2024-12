Inscrições ao PSR 2025 da Ufopa incluindo o curso de Medicina iniciam nesta segunda, 9; confira o edital

Foto: Ilustrativa | O PSR Ufopa 2025, é destinado a selecionar candidatos para o provimento de vagas nos cursos de graduação oferecidos pela Universidade

AUniversidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA) abre nesta segunda feira (9), as inscrições para o Processo Seletivo Regular Unificado 2025 (PSR/UFOPA).

O edital do PSR, publicado na edição desta segunda-feira (9), do Diário Oficial da União (DOU), tem como destaque o Curso de Medicina, aprovado pelo Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão (Consepe) no ano passado.

Confira o edital completo e outras informações no site oficial da Ufopa www.ufopa.edu.br/proen.

O PSR/Ufopa 2025, conforme edital, será realizado pela Pró-Reitoria de Ensino de Graduação – Proen com apoio operacional das Unidades Acadêmicas, supervisionado e orientado pela Comissão Permanente de Processos Seletivos – CPPS, e selecionará candidatos para o provimento de vagas nos cursos de graduação localizados na sede e fora de sede (campi), nas modalidades Bacharelados (Interdisciplinar e Profissional) e Licenciaturas, conforme distribuição de vagas e turnos por curso, apresentados nos Anexos III e V do referido edital.

O PSR oferece 1.520 vagas, sendo 1.204 vagas para os cursos do Campus de Santarém, 36 vagas para o curso do Campus de Alenquer, 72 vagas para o curso do Campus de Monte Alegre, 64 vagas para os cursos do Campus de Oriximiná, 36 vagas para o curso do Campus de Itaituba, 72 vagas para os cursos do Campus de Juruti e 36 vagas para o curso do Campus de Óbidos.

As inscrições para o PSR 2025 estão abertas, e os candidatos devem ficar atentos às etapas do processo seletivo.

O PSR Ufopa 2025 ocorrerá nas seguintes fases:

a) inscrição online;

b) classificação dos candidatos, de acordo com quadro de vagas por município/curso;

c) convocação dos candidatos classificados;

d) habilitação dos candidatos, com procedimento de heteroidentificação para candidato classificado em vaga reservada e destinada às pessoas negras, e avaliação médica pericial para Universidade Federal do Oeste do Pará Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão Comissão Permanente de Processos Seletivos candidato autodeclarado pessoa com deficiência – PcD e que tiver sido classificado para vaga reservada e destinada às pessoas com deficiência.

A inscrição é gratuita, realizada exclusivamente via Internet, por meio do endereço eletrônico https://psr2025.ufopa.edu.br/ e solicitada do dia 09/12/2024 à 17/01/2025 , conforme Anexo I.

A informação sobre a documentação geral e específica (para cada grupo de vaga) necessária à habilitação ao vínculo institucional estará disponível aos candidatos no endereço eletrônico https://www.ufopa.edu.br/proen/processos-seletivos/regular/psr-unificado2025/ e a apresentação dos documentos comprobatórios listados neste link é obrigatória e será feita em convocação própria para habilitação, após a divulgação da lista de classificados no PSR/Ufopa 2025.

Fonte: Ufopa/Proen e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 09/12/2024/09:17:39

