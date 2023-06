Bandido crava faca nas costas de policial militar e morre baleado, no MT

(Foto:Reprodução) – O bandido Ildelmar Gomes da Silva tentou assassinar o policial militar Marco Paulo Ramos Barbosa, 34 anos, na noite dessa quarta-feira (14) a facadas, mas acabou morto a tiros, em São Félix do Araguaia (1.200 km de Cuiabá). O militar foi atacado pelas costas e ficou com a faca cravada nas costelas. Ele está internado.

Conforme apurado pelo RepórterMT, Ildelmar tinha passagens criminais, mas por pequenos delitos. Na última sexta-feira (09), ele foi detido durante uma ação de perturbação de sossego. Ele estava usando som alto.

Na ocasião, ele desobedeceu a ordens e ainda ameaçou os policiais, dizendo que “isso não ficaria assim” e que ele já tinha “mandado alguém para o colo do cão”. Além disso, o criminoso também afirmou que “se não for um de vocês, será um dos seus”.

Nessa quarta, Marcos estava de folga, na frente de um supermercado da cidade. Ele estava em cima de sua moto, quando foi atacado por trás por Ildelmar. Neste momento o agente desceu do veículo, conseguiu sacar sua arma e atirou duas vezes contra o bandido.

Duas ambulâncias do Hospital Regional de São Félix do Araguaia foram acionadas e deram os primeiros socorros para os dois. Ildelmar morreu horas após dar entrada na unidade. Já o policial foi transferido para Confresa, onde passará por cirurgia para retirada da faca.

A Polícia Civil deve apurar o caso.

Fonte: |REDAÇÃO MT e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 16/06/2023/14:35:57

