Bandidos atiram na delegacia de Vigia de Nazaré-Pará; um dos suspeitos é morto

(Foto: Reprodução)- Dois criminosos audaciosos resolveram desafiar as forças de segurança da cidade de Vigia de Nazaré, descarregando uma arma de fogo na frente do prédio cujas marcas ficaram nas paredes.

Segundo o relato, por volta do meio-dia, a equipe de plantão estava nas dependências da delegacia da Vigia, quando ouviu-se aproximadamente sete disparos de arma de fogo.

De imediato, a equipe saiu para a frente do prédio e foi informada por populares que dois suspeitos em uma motocicleta Yamaha Factor, cor vermelha passaram em frente da Delegacia e efetuaram os disparos, fugindo em alta velocidade.

A situação foi repassada para a Polícia Militar e juntos saíram no encalço dos criminosos e algumas quadras os policiais civis encontraram uma viatura da Polícia Militar que informou que após serem informados sobre os disparos contra a delegacia, se deparam com os suspeitos, os quais também efetuaram disparos contra a equipe da PM e na fuga abandonaram a motocicleta e fugiram a pé, adentrando as residências do bairro.

Com o apoio dos populares, começou um pente-fino com a verificação de várias residências onde poderiam estar escondidos os dois homens quando em um determinado momento, um cidadão discretamente apontou para os fundos de uma residência.

O delegado Luiz com o sargento Moraes e o policial civis Almir adentraram aos fundos da residência e se deparam com o opositor, posteriormente identificado como Vitor Nazareno Monteiro Torres, o “Vitão”, o qual novamente efetuou disparos de arma de fogo contra os agentes da Segurança Pública, os quais revidaram a injusta agressão, atingindo-o.

O opositor foi socorrido ao Hospital Municipal de Vigia, no entanto, não resistiu aos ferimentos e foi a óbito. Foi apreendida uma pistola 380, carregada com três munições intactas e uma motocicleta marca Yamaha, modelo Factor cor vermelha.

Foram requisitadas a remoção cadavérica, perícia de necropsia e local de crime (local da intervenção e Delegacia), bem como as perícias nos armamentos utilizados pelos policiais interventores e pelo opositor.

As investigações continuam com o intuito de encontrar o outro suspeito envolvido na trama, bem como descobrir o motivo do atentado contra a delegacia de Polícia Civil de Vigia de Nazaré.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 18/02/2024/16:37:51

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...