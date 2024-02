Quatro mulheres são mortas dentro de casa em Fortaleza

As vítimas foram mortas com tiros. | Foto: reprodução

As quatro mulheres foram mortas a tiros. Duas das vítimas, uma de 44 anos e outra de 39 anos, já foram identificadas; no entanto, não há informações sobre as outras duas vítimas.

Dados são da Rede de Observatórios da Segurança apontou que a cada 4 horas uma mulher é vítima de violência no Brasil. Já foram mais de 2.400 casos registrados, sendo que quase 500 foram feminicídios, ou seja, a cada dia ao menos uma mulher morreu apenas por ser mulher.

Na noite de sábado (17), quatro mulheres foram encontradas mortas em uma casa na Grande Fortaleza. Elas foram mortas com tiros. O crime aconteceu no bairro Urucutuba, no município de Caucaia, Região Metropolitana de Fortaleza.

Duas das vítimas, uma de 44 anos e outra de 39 anos, já foram identificadas. No entanto, não há informações sobre as outras duas mulheres mortas.

Um suspeito foi preso pela PM. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social informou em nota que ele está sendo ouvido pela Polícia Civil. O caso está sendo investigado pelo Núcleo de Homicídios e Proteção à Pessoa da Delegacia Metropolitana de Caucaia.

Denúncias anônimas. A secretaria reforçou que a população pode contribuir com as investigações através número 181, o Disque-Denúncia, ou pelo (85) 3101-0181 – número de WhatsApp -, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia. Também podem realizar chamadas para o telefone (85) 3101-3360, da Delegacia Metropolitana de Caucaia.

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), disse que são “graves e inaceitáveis” os episódios de violência registrados. “Determinei ao nosso secretário da Segurança Pública rigor absoluto nas investigações e diligências para a prisão imediata dos responsáveis pelos crimes”, anunciou em publicação nas redes sociais.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 18/02/2024/16:41:23

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...