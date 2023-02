Sargento da PM mata esposa a tiros e comete suicídio no Pará

(Foto:Reprodução/ Arquivo pessoal) – Em um bar, o casal discutiu e o policial militar, conhecido com Sargento Pádua, deu pelo menos três tiros na esposa, Marcela Silva Pádua. Após os disparos, ele atentou contra a própria vida.

Mais um caso de feminicídio chamou a atenção das autoridades, na noite desta terça-feira (07), no município de Tucuruí, no Sudeste do Pará. Um sargento da Polícia Militar matou a esposa a tiros após uma discussão em uma bar, localizado na Rua Porto Colombo, no km 12 da Vila Permanente.

Testemunhas contaram que o policial, identificado como 3° Sargento Pádua, da 23ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM), estava no local assistindo um jogo de futebol, quando a companheira Marcela Silva Pádua chegou.

Minutos depois, o casal começou a discutir e Marcela teria quebrado o carro do militar, que foi ao seu encontro, sacou a arma e efetuou pelo menos três tiros contra a mulher, que morreu no local. Ao ver a esposa morta, Pádua atirou contra a própria cabeça.

Uma guarnição da Polícia Militar, que estava fazendo ronda pela Vila Permanente, escutou os disparos e ao chegar ao local encontrou os dois corpos ensanguentados nos chão. A mulher já estava sem vida, mas o policial ainda estava vivo, apesar de estar desacordado.

Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada e o sargento foi encaminhado ao Hospital Regional de Tucuruí, mas não resistiu, segundo a assessoria da Políca Militar. Não há informações sobre a motivação do crime, a divisão de homicídios da Polícia Civil está investigando o crime. (Com informações tucurui.portaldacidade.com).

Jornal Folha do Progresso em 08/02/2023/17:46:31

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...