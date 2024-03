Condenado por estuprar filha e fugir para a Espanha é preso ao desembarcar no aeroporto de Belém — Foto: Reprodução / PF-PA

Crimes ocorreram em 2011 quando pai e filha moravam juntos em Belém e mãe no interior do estado. Vítima tinha 13 anos e evoluiu para quadro de depressão devido às violências.

Um passageiro condenado por estuprar a própria filha adolescente foi preso nesta sexta-feira (8) pela Polícia Federal ao desembarcar no Aeroporto Internacional de Belém.

Segundo a PF, a voz de prisão foi dada por integrantes do Núcleo de Polícia Aeroportuária, ainda dentro da aeronave.

O preso chegou à capital paraense por volta das 11h30, em voo que saiu de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais (MG). A identidade dele não foi revelada.

A condenação foi a 20 anos e oito meses de prisão, por conta de estupro repetido três vezes contra a filha, em 2011. À época dos crimes, a vítima tinha 13 anos de idade.

Ao saber da acusação, o estuprador passou a morar na Espanha para fugir da persecução penal. Por isso, a sentença de prisão foi decretada, ainda que caiba recurso.

As violações ocorreram quando a vítima e agressor moravam juntos em Belém, enquanto a mãe vivia no interior do estado, segundo a PF.

A Justiça considerou que a adolescente evoluiu para quadro de depressão por conta da agressão sexual sofrida.

A prisão ocorreu durante a programação do Dia das Mulheres na Superintendência da PF no Pará.

Fonte: g1 Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 09/03/2024/10:09:22

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...