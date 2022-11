Bandidos explodem bancos no Pará

(Foto: Reprodução) – A madrugada desta quarta-feira (30) foi de pânico em Garrafão do Norte, cidade do Nordeste paraense. Uma quadrilha atacou a delegacia do município e também agências bancárias da Caixa e do Banpará.

A prática faz parte do que se convencionou chamar “novo cangaço”, em que os bandidos realizam diversas ações criminosas quase de modo simultâneo para, assim, confundir tanto a população como agentes de segurança.

Ainda não há informações sobre possíveis feridos e também se algum suspeito já foi capturado.

OPERAÇÃO CAÇA BANDIDOS

Logo no início da manhã, o Governador do Pará, Helder Barbalho, informou em suas redes sociais que uma operação integrada das Forças de segurança do Estado já está em busca do bando responsável pelos crimes.

Ainda segundo Helder, “todo reforço necessário das forças de segurança já foi enviado para o local, inclusive o esquadrão antibombas da PM”. (Com informações do Dol).

