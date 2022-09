Sefa apreende guindaste avaliado em R$ 1,6 milhão em São Geraldo do Araguaia, no Pará

Sefa apreende guindaste avaliado em R$ 1,6 milhão em São Geraldo do Araguaia. — Foto: Reprodução / Sefa-PA

Veículo não tinha documento de recolhimento de imposto estadual, diz secretaria.

Fiscais da Secretaria da Fazenda do Pará (Sefa) apreenderam um guindaste no valor de mais de R$1,6 milhão em São Geraldo do Araguaia, no sudeste do estado.

A carreta carregando o guindaste saiu de Cariacica, no Espírito Santo, com destino a Parauapebas.

O guindaste não tinha documento de recolhimento de imposto estadual, segundo a Sefa. Na nota fiscal apresentada, constava que o destino seria a cidade de Cascavel, no Paraná.

A Sefa informou que foi lavrado termo de apreensão e depósito no valor de quase R$234 mil. (Com informações do g1 Pará — Belém).

