Banhistas filmam tromba d’água próximo de praias da ilha de Mosqueiro, em Belém; VÍDEO

Tromba d’água se forma na ilha de Mosqueiro, no Pará (Foto: Reprodução)-

Segundo meteorologistas, fenômeno vai ocorrer com mais frequência nos próximos meses.

Moradores da ilha de Mosqueiro, distrito de Belém, registraram uma tromba d’água no domingo (16).

CLIQUE AQUIE ASSISTA O VÍDEO NO G1

O fenômeno se formou sobre a Baía de Marajó e pôde ser observado de várias praias na ilha.

Espectadores gravaram vídeos que mostram o momento em que uma espécie de tornado se forma sobre a superfície da água. O movimento de ar suga a água, dando um formato de tromba.

As imagens chamaram a atenção e foram compartilhadas na internet. Um dos vídeos foi feito por banhistas que estavam na praia da Baía do Sol, uma das mais distantes do centro da ilha de Mosqueiro e de menor movimento de banhistas – (assista ao vídeo acima).

Também há relatos de observação na praia do Murubira. Ao todo, a ilha de Mosqueiro tem 15 praias de água doce e é um dos destinos mais procurados por turistas na capital paraense.

O coordenador do 2ª Distrito de Meteorologia/Inmet, José Raimundo Abreu, disse ao g1 que não ficou sabendo sobre a tromba d’água.

“Adianto que este ano até dezembro esses fenômenos ficarão mais frequentes”, disse o meteorologista.

