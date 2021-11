Agencia do Banpara entrega chaves de imóvel financiado para moradora de Novo Progresso

O banco do estado do Pará, principal agente de fomento do governo estadual, reforça sua missão em nosso município e contempla mais um cidadão progressense com a tão sonhada casa própria.

A contemplada, Sra. Jaqueline, não escondeu sua felicidade ao realizar seu sonho : ” Estou tão feliz de ser acordada logo cedo e receber a notícia que finalmente vou ter minha casa e finalmente me livrar do aluguel. Estou muito grata ao Banpara e aos funcionários que, desde o inicio, não mediram esforços para que este sonho se concretizasse. Estou satisfeita e indico a todos que procurem o banco e comecem a planejar seu futuro.”

Conforme informado pelo atual gerente geral da agencia, Fernando Marques, o banco está de portas abertas para toda comunidade usufruir das vantagens de ser cliente banpara. Acessar a linhas de crédito democráticas e adequadas a toda e qualquer empresa e pessoa física como: capital de giro, consignado, banparacard (exclusivo para clientes que recebem salário no banco), microcredito para empreendedores, financiamento rural , máquinas e equipamentos via BNDES, mais uma infinidade de linhas que fazem parte do portfólio de produtos. Ressaltando que ao ser cliente banpara, você está diretamente contribuindo para o desenvolvimento do seu município, pois parte da lucratividade do banco retorna em obras e investimentos para o benefício da população paraense.

