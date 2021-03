Banpará vai abrir novas inscrições para beneficiários da 3ª categoria do auxílio de R$ 500

Os profissionais que finalizaram o cadastro não precisarão refazer a inscrição – (Foto:Ricardo Amanajás / Arquivo Agência Pará)

Devido a essa alta demanda, que ocasionou instabilidade no sistema, o Banco do Estado do Pará (Banpará) informou que, nas próximas 72 horas, vai abrir um novo calendário de inscrições para o benefício emergencial referente a 3ª categoria. São eles: barbeiros, cabeleireiros, esteticistas, manicures, pedicures e maquiadores.

Os profissionais que finalizaram a sua inscrição não precisarão refazê-la. O banco reiterou que técnicos da Prodepa e do Banpará trabalham para reforçar a capacidade de recepção de novas inscrições.O benefício será pago em cota única a partir do dia 1º de abril, conforme o cronograma do Banpará, no valor de R$ 500 para as seguintes categorias neste primeiro momento: cabeleireiro, barbeiro, esteticista, guia de turismo, maquiador, manicure, garçom, instalador de som em aparelhagens, DJ, assistente de palco, operador de áudio, técnico em iluminação, músico intérprete e educador físico autônomo.

“O Governo trabalha de forma persistente, sem medir esforços, para que todos tenham acesso ao benefício e prioriza sempre mais medidas que minimizem os impactos financeiros ocasionados pela pandemia, pois o Estado entende as necessidades da população neste momento delicado que requer a devida atenção”, ressaltou a titular da Secretaria de Planejamento e Administração, Hana Ghassan. Pacote Econômico – Os benefícios integram o pacote econômico e tributário anunciado no dia 15 de março pelo governador Helder Barbalho.

O Decreto Estadual nº 1.392, de 19 de março de 2021, que institui o benefício emergencial a trabalhadores de diversos segmentos diretamente afetados pela crise sanitária, foi publicado em edição extra do Diário Oficial do Estado (DOE) do dia 19 de março de 2021.

Com informações da Agência Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...