Novo Progresso começou a vacinar idosos de 70 a 74 anos neste sábado

“Hoje estamos dando um passo a mais na imunização da população. Quando a pessoa recebe as duas doses, fica menos suscetível à doença ou apresenta sintomas menos graves, em caso de contaminação pelo vírus. Por isso, queremos seguir trabalhando em conjunto com os governos estadual e federal. E assim possamos acelerar a vacinação”, disse Eliane Borges, Secretária Municipal de Saúde de Novo Progresso.

A Secretaria não divulgou o numero atingido neste lote disse que segue meta do estado e do governo federal.

